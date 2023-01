Deux morts sur les routes de Haute-Savoie en moins de 48 heures

Le bilan est lourd, deux personnes sont mortes dans des accidents de voiture en Haute-Savoie en seulement deux jours. La première victime, une femme de 27 ans, a eu un accident toute seule avec sa voiture, ce lundi soir, au niveau de la voie rapide à Anthy-sur-Léman.

Enquête ouverte

Un choc violent selon un témoin. Ce dernier explique que la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Cette jeune a été prise en charge et hospitalisée, mais ce mardi soir, elle a succombé à ses blessures vers 22h30. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet accident.

Le second décès est survenu ce mardi soir, vers 22h45, au niveau de Groisy. Encore une fois, c'est une voiture seule en cause qui a eu cet accident. Le véhicule a fini sur le toit avec à l'intérieur deux hommes âgés d'une trentaine d'années. L'un d'eux est mort, tandis que l'autre a été pris en charge et hospitalisé à Annecy.