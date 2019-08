Gers : en une nuit, deux hommes meurent sur les routes et un fonce dans une boulangerie

Les gendarmes du Gers sont intervenus six fois sur les routes en moins de 24h.

Gers, France

Mais que se passe-t-il sur les routes du Gers ?

Entre samedi 24 août 18h et dimanche 25 août 15h, les pompiers sont intervenus à six reprises pour des accidents, dont deux mortels, et un peu commun.

Deux accidents mortels à quelques minutes d'intervalle

Ils sont d'abord appelés à 21h21 samedi pour un accident à Castéra-Verduzan, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Auch. Un homme de 60 ans a perdu le contrôle de sa voiture pour une raison indéterminée et a percuté un poteau électrique en béton. Environ dix pompiers étaient sur place mais ils n'ont rien pu faire.

Deux minutes, plus tard, à 21h23, c'est un homme de 63 ans qui circulait sur son quad, sur une route communale en ligne droite de Margouët-Meymes (à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Vic-Fesenzac), au niveau du lieu-dit Le-Parré, qui a perdu le contrôle de son engin. Il a été éjecté dans un fossé. L'homme avait son casque mais il n'a pas survécu. C'est son épouse qui, s'inquiétant de ne pas le voir revenir, était partie à sa recherche et qui a découvert le corps.

Selon les gendarmes, l'alcool n'est pas en cause dans ces deux accidents.

Il fonce dans une boulangerie

Par ailleurs, à 4h du matin à Mirande, toujours dans la nuit de samedi à dimanche, un conducteur de 29 ans a traversé un rond point tout droit et a terminé dans une boulangerie un peu plus loin. Heureusement, il n'y avait personne dans le commerce et les dégâts sont uniquement matériels.

Selon les premiers éléments de l'enquête des gendarmes, l'homme avait bu et avait un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite autorisée.