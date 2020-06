Deux morts sur les routes de Loire-Atlantique et de Vendée

Une femme de 21 ans et un homme de 27 ans sont morts en Vendée et en Loire-Atlantique

Une nuit dramatique en Loire-Atlantique et en Vendée. Vers 4h00 du matin les pompiers sont intervenus après un accident entre une voiture et un poids-lourd. Ça s'est passé dans la rue du général Patton, au niveau du rond-point du Mac-Donald. Le conducteur du véhicule, un homme de 27 ans, est mort. Celui du camion est indemne. Les gendarmes et le maire de la commune étaient sur place.

Plus tôt, vers 22h00, une jeune femme de 21 ans est morte à la Chaize le Vicomte en Vendée. Sa voiture a percuté un petit mur à l'entrée d'un pont, route de la Limouzinière. Le véhicule a fini sa course en contrebas, dans un cours d'eau. Deux victimes, témoins de l'accident n'ont pas été prises en charge par les secours.