Deux mosquées tagguées avec des croix de Lorraine à Besançon

C'est à 6h30 ce matin que la police est alerté. Un fidèle de la mosquée Sounna, rue Avicenne vient de découvrir de nombreux tags sur tout le bâtiments. Des croix de Lorraine, inscrites à la bombe rouge, recouvrent les portails, les murs et un véhicule. La mosquée de la Fontaine-Ecu, rue de Chaillot, est également vandalisée. D'après la police de Besançon, alertée par le fidèle, les faits se sont produits dans la nuit, entre minuit et 6h30 du matin.

Des fidèles choqués

A la mosquée Sounna, les fidèles présents se disent choqués. "C'est incompréhensible", souffle Karim*. "Je n'ai pas les mots. Comment je vais expliquer ça à mes enfants ?" L'homme a découvert, comme de nombreux parents, les tags en emmenant ses enfants à des cours d'arabe, qui ont lieu au sein de la mosquée.

Le Centre culturel islamique de Franche-Comté, qui gère la mosquée Fontaine-Ecu, déclare dans un communiqué que ces actes sont "une atteinte grave aux lieux de cultes et une offense à l’endroit des fidèles musulmans". Il condamne des actes dont "la seule finalité est de répandre la haine et le rejet de l’autre". Il appelle à l’extrême vigilance et à la responsabilité de tous pour lutter contre "la division et la discorde".

Au début du mois, d'autres croix de Lorraine avaient été découvertes sur les mosquées de Pontarlier et de Montlebon.

* Le prénom a été modifié.