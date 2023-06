Deux motards arrêtés à 176 et 180 km/h au lieu de 80 en Dordogne

Les deux grosses cylindrées de plus de 750 cm³ ont été immobilisées le weekend dernier après l'arrestation de leurs conducteurs, deux motards âgés de 40 ans. Ils ont été contrôlés par les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière à 176 et à 180 km/h sur une route limitée à 80, la RN21 au niveau de Douville. Leurs permis ont été retirés et ils seront convoqués prochainement devant la justice.

Pendant le weekend du 3 et 4 juin, les militaires qui organisent régulièrement des contrôles dans le département ont relevé 16 excès de vitesse, dont trois supérieurs à 50 km/h et considérés comme des "très grands excès de vitesse".