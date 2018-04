Aix-en-Provence, France

Une altercation a eu lieu en fin d'après midi dans le centre ville d'Aix alors que 1500 motards et 70 véhicules manifestaient contre la limitation à 80km/h. Ça s'est passé entre 17h et 18h vers la rue Pasteur dans le centre ville. Une dispute a éclaté entre un automobiliste excédé et des motards. Les forces de l'ordre ont du intervenir. Deux motards ont été blessés au couteau, l'un a été blessé aux deux mains et nécessitera peut-être de la chirurgie. Il a été transféré à la clinique Axium à Aix. Le second motard de 62 ans a été blessé au bras et a été emmenée au centre hospitalier d'Aix.