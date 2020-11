L'accident s'est produit ce mercredi en fin d'après-midi à hauteur du pont sur le petit Rhône entre Fourques et Arles. Les motards poursuivaient une voiture lorsqu'ils ont percuté un camion qui arrivait en face.

Deux motards de gendarmerie et le chauffeur d'un poids lourd gravement blessés dans un accident à Fourques

Ce mercredi soir vers 17h40 un très grave accident de la circulation s'est produit sur le pont du petit Rhône entre Fourques (Gard) et Arles (Bouches-du-Rhône). Deux motocyclistes de la gendarmerie ont été gravement blessés mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur d'un poids lourd, très sérieusement blessé, a du être désincarcéré par les pompiers pendant plus d'une heure après l'accident. Un important dispositif de secours a été mis en place avec des pompiers du Gard et des Bouches-du-Rhône ainsi qu'un hélicoptère de la sécurité civile.

Selon le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, le conducteur d'une voiture venant de Bellegarde, probablement volée dans les Bouches du Rhône dans l'après-midi, a forcé un barrage de gendarmerie. En franchissant le pont, il a violemment percuté un camion venant en face. Dévié dans sa trajectoire, le poids lourd a alors percuté les deux gendarmes à moto qui suivaient la voiture. Le conducteur a pris la fuite.

Un Important dispositif de recherches a été déployé des deux côtés du Rhône avec notamment des chiens pisteurs et un hélicoptère de gendarmerie. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche Nîmes et à la section de recherche Nîmes.