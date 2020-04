Deux motards de police percutés par un automobiliste à Colombes, un blessé grave

Un automobiliste a percuté volontairement deux policiers à moto de la direction de l’ordre public et de la circulation. Ça s'est passé pendant une opération de contrôle routier ce lundi vers 17 heures 30 à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. L'un des deux fonctionnaires est dans un état grave.

Un policier placé en coma artificiel

Selon les informations de nos confrères de France Info, le policier gravement blessé a été placé en coma artificiel. Il souffre d'un traumatisme crânien. Son collègue, plus légèrement touché, a été transporté à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart.

Le conducteur arrêté

Le conducteur mis en cause a été arrêté un peu plus loin par des policiers municipaux. De source judiciaire, il a 29 ans et n'est "pas particulièrement connu de la police ni de la justice". Il a été placé en garde à vue à Colombes. Toujours selon cette source, aucune piste n'est écartée pour le moment.

La maire de Colombes, Nicole Goueta, s'est rendue sur place "pour soutenir les forces de l'ordre", comme elle l'indique ce lundi soir sur son compte twitter.