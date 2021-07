Deux motards décèdent dans un accident de la route à Beaumont-sur-Lèze

Une moto et une voiture se sont percutées ce dimanche 11 juillet à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne). Le pilote de la moto et sa passagère ont succombé à leurs blessures. On ignore les circonstances de l'accident pour le moment.