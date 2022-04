Deux motards décédés dans un accident à Cotignac dans le Var

Un pilote et le passager d'un deux-roues sont décédés ce dimanche dans un accident de la route entre Cotignac et Pontevès dans le Var. Une voiture est également impliquée dans l'accident.

Un accident dramatique est survenu ce dimanche sur la route entre Cotignac et Pontevès dans le Var. Un deux-roues et une voiture sont entrés en collision. Le pilote et le passager du deux-roues sont décédés, il s'agit de deux Varois d'une cinquantaine d'années.

En plus des forces de l'ordre, 13 pompiers du Var sont intervenus sur cet accident, appuyés par un véhicule du Smur et l'hélicoptère du Samu 83.