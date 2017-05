Deux motards gardois activement recherchés dans le Gard

Un gendarme a été volontairement percuté ce lundi 8 mai en fin de matinée lors d'un contrôle à Langlade, près de Nîmes. Les jours du gendarme ne sont pas en danger.

Il est 11 heures ce lundi matin, lors d'un simple contrôle routier à l'occasion de la Fête de Printemps de Langlade. Deux adeptes de moto-cross s'approchent, et les gendarmes leur font signe de s'arrêter, mais le premier motard refuse et fonce délibérément sur eux. L' un d'eux est percuté par le premier motard qui prend la fuite tandis que le second, fait aussitôt demi tour, pour s'enfuir dans l'autre sens.

Un gendarme légèrement blessé mais choqué.

Blessé et choqué, le gendarme souffre de blessures à la jambe et de douleurs thoraciques. Transporté à l’hôpital Carémeau de Nîmes, il est ressorti en fin d'après midi.

Importantes recherches

Une soixantaine de gendarmes, aidés d'un hélicoptère ont survolé jusqu'à tard lundi soir une large zone entre Nîmes et Sommières, mais les deux motards n'ont pas été localisés. Les recherches reprennent ce mardi matin.