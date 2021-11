Deux motards gravement blessés à Gallargues-le-Montueux

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus à Gallargues-le-Montueux, près d'Aigues-Vives, pour un accident de moto samedi en fin d'après-midi. Un collision entre une moto et une voiture. Le pilote de la moto , un homme de 49 ans et sa passagère, une femme de 46 ans, sont gravement blessés. Ils ont été pris charge par les sapeurs-pompiers de Vauvert et Vergèze ainsi que le SMUR de Lunel.

Les secours les ont transportés vers le Centre Hospitalier de Nîmes.