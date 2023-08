Deux blessés graves après une chute de 30 mètres de haut dans un ravin, dans le Mercantour

Un homme de 69 ans et une femme de 51 ans ont été transportés à l'hôpital Pasteur dans un état grave ce samedi midi, après une chute dans un ravin à Moulinet (Alpes-Maritimes). Ils roulaient à deux-roues, et sont tombés près de 30 mètres plus bas.

Dix engins de sapeurs-pompiers sont intervenus pour sortir les victimes du ravin © Maxppp - Jérémie FULLERINGER Les deux victimes roulaient sur un deux-roues ce samedi vers 11h30, route de Turini, à Moulinet dans le parc National du Mercantour, quand ils sont tombés dans un ravin. Une chute de près de 30 mètres, selon les pompiers. ⓘ Publicité Cette femme de 51 ans et cet homme de 69 ans ont été hospitalisés au CH Pasteur, dans un état grave. Dix engins, et 23 sapeurs pompiers sont intervenus.