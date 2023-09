Deux motards se percutent à Peypin-d'Aigues

C'est un accident très rare... Deux motos se sont percutées, lundi soir vers 19h30, sur le chemin de Mirail à Peypin-d'Aigues. Un homme de 27 ans a été grièvement blessé dans le choc, il a été transporté à l'hôpital d'Aix-en-Provence.

Deux autres personnes, un garçon de 18 ans et une femme de 20 ans, ont été plus légèrement touchés et évacués sur l'hôpital de Pertuis.

On ne connaît pas les circonstances exactes de la collision.