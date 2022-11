Deux Nîmois jugés pour avoir intercepté une voiture contenant des armes

Tout commence dans le quartier du Clos d'Orville à Nîmes. Le 23 octobre 2021, une voiture est signalée comme pouvant servir de cache à des trafiquants. Les policiers décident de la faire remorquer jusqu'au commissariat pour la fouiller. Sur le chemin, la dépanneuse qui la transporte est interceptée et immobilisée par une voiture au niveau du lycée Philippe Lamour. Le conducteur reste au volant pendant que deux hommes en sortent. Ils possèdent la clé du véhicule réquisitionné. Après l'avoir ouvert, ils s'emparent de plusieurs objets mais ils n'auront pas le temps de tout prendre. Les policiers qui escortent la dépanneuse les mettent en fuite. Une fonctionnaire est légèrement blessée pendant l'intervention. Dans la voiture suspecte : des munitions pour 22 Long Rifle, un fusil automatique et un fusil à pompe. Ce lundi, plus d'un an après les faits, l'un des passagers a été reconnu par un policier et arrêté. Un deuxième homme est arrêté mardi. Tous les deux ont été incarcérés. Défavorablement connus des services de police, ils seront jugés ce jeudi en comparution immédiate pour détention d'armes, participation à une association de malfaiteurs, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et détournement de scellés.

