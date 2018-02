Gard, France

Le décompte des accidents de la route n'en finit plus de grimper dans le Gard.

Deux nouveaux accidents ont eu lieu cette nuit à Nîmes.

Le premier avant minuit sur l'Avenue Pasteur. Un jeune homme de 17 ans qui circulait en scooter a été percuté par une voiture. Blessé grave, il a été transporté par les secours vers les urgences d’Avignon.

Un peu plus tard, les Sapeurs-Pompiers du Gard sont intervenus pour un accident sur le boulevard Salvador Allende.

A leur arrivée sur les lieux, les secours ont pris en charge un homme de 32 ans, éjecté de son véhicule. Il était gravement blessé et a été transporté vers l’hôpital Carémeau par les secours.

Deux accidents mortels en moins de 24 heures

Hier déjà une jeune fille de 15 ans est morte tuée dans un accident chemin de la tuilerie à Nîmes. La voiture conduite à vive allure par un jeune homme de 17 ans et donc sans permis a fait une sortie de route. La jeune fille a été éjectée de la voiture.

Et jeudi soir c'est un homme de 60 ans, qui est mort à Nîmes, route de Sauve, dans un accident dont on sait peu de choses : une collision entre une Peugeot 107 et une Renault Cinq Five vers 20 heures 20. La police de Nîmes a lancé un appel, elle recherche toute personne ayant pu être témoin des circonstances de cet accident.

Si vous avez vu quelque chose il faut contacter la brigade accident de Nîmes au 04 66 27 31 69.