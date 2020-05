Deux nouveaux clusters de Covid-19 à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) et à Annecy (Haute-Savoie)

Olivier Véran le ministre de la santé a dévoilé dans le Journal du Dimanche l'apparition de 25 nouveaux foyers de contamination ou "clusters" en France. On en sait un peu plus sur la situation régionale.

➤ Les membres d'une même famille sont infectés par le virus après des obsèques début mai à Saint-Martin-de-Belleville en Savoie. 10 personnes ont été testées positives. Parmi elles, sept sont toujours en Savoie, les autres individus sont repartis en Gironde.

Il n'y a aucun cas grave, nous précise l'Agence Régionale de Santé. Personne n'a été mis à l'isolement dans des hôtels par exemple. Les malades sont chez eux, à leur domicile.

Une cinquantaine de cas-contacts, susceptibles d'avoir rencontré ces malades, sont en cours de test. Tous ont été prévenus.

➤ Le second cluster en pays de Savoie est situé dans un foyer social d'Annecy. Un premier cas se révèle positif. Tout l'étage est testé ce vendredi 15 mai et on se rend compte qu'il y a six autres personnes infectées. En tout, donc sept personnes sont contaminées.

A partir de ce lundi, l'ensemble des résidents et personnel du foyer sera testé.

➤ Pour parler de cluster, il faut qu'il y ait au moins trois cas de Covid-19 déclarés au même endroit en moins de sept jours.