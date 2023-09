Deux nouveaux commissariats sont annoncés à Berck et au Touquet

Gérald Darmanin annonce, ce lundi, le lancement des investissements pour construire deux nouveaux commissariats à Berck et au Touquet. Le ministre de l'Intérieur assure que les études vont commencer d'ici la fin de cette année, car les crédits sont disponibles.

A Berck, le terrain retenu est celui de l’Afpa, le centre de formation pour adulte, avec un investissement de 7 milions d'euros, pour héberger près de 70 policiers. Et au Touquet, il s‘agira de rénover l’ancienne gendarmerie de la commune pour 6 millions d’euros et ainsi acceuilir plus de 50 fonctionnaires de police.

Des odeurs qui les rendaient malades pendant des années, puis des préfabriqués et maintenant un ancien centre des impôts qui les héberge depuis un an : les policiers de Berck ont tout connu depuis dix ans ! Et en attendant le nouveau commissariat, cela va continuer, regrette Sliman Hamzi, le Secrétaire départemental du syndicat de police Alliance : "Il n'y a pas de locaux pour les gardes à vue. Les travaux sont seulement en train d'être effectués. Les collègues doivent donc conduire les interpellés au commissariat du Touquet."

"Et à l'intérieur du bâtiment, c'est quand même compliqué car c'est un grand open-space, poursuit Sliman Hamzi. On va pas faire la fine bouche par rapport aux anciens locaux, mais à terme, il fallait un vrai hôtel de police digne de ce nom."

Au Touquet, un commissariat enclavé et trop petit

Et au Touquet, les conditions ne sont pas meilleures, reconnait Gérald Darmanin : "Ce commissariat date de 1984 et il est dans une maison de ville qui, a certes, apporér un certain nombre de soutien aux policiers, mais qui aujourd'hui n'est plus capable d'accueillir à la fois l'augmentation des effectifs que nous avons décidé ici, mais aussi les missions. Et comme le maire du Touquet nous a proposé un site qui était celui de l'ancienne gendarmerie, nous avons débloqué six millions d'euros pour y déménager et y reconstruire un commissariat."

Daniel Fasquelle, le maire du Touquet approuve : ***"*Les policiers sont trop à l'étroit et dans des conditions insalubres. Leur sécurité même est en jeu. C'est difficile pour eux d'intervenir partout dans la ville, depuis un commissariat qui est au cœur de la zone commerciale, bloquée par exemple par les livraisons le matin. Pour toutes ces raisons, il fallait qu'on trouve une solution."

Et s’y ajoute au Touquet, l’annonce de l’arrivée d’une brigade de dix gendarmes avec six chevaux, dès l’été prochain pour participer à la lutte contre l’immigration clandestine.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur assure qu’il regarde avec bienveillance les demandes de déménagement des commissariats de Boulogne et Calais, où il est question de regrouper police nationale et municipale et de réfléchir à la construction d'un casernement pour les CRS et les gendarmes mobiles qui se relaient pour empêcher les installations de migrants.

Enfin, c'est le 3 octobre qu'Emmanuel Macron dévoilera la liste des nouvelles brigades de gendarmerie que l'Etat veut créer. Il est question de 4 nouvelles brigades dans le Pas-de-Calais et autant dans le Nord.