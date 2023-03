Deux nouveaux fourgons envoyés par le Rotary Club de Nîmes vers l'Ukraine

Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, le Gard se mobilise encore pour aider la population sur place. Et plus particulièrement le Rotary Club avec ce convoi parti ce mardi matin, vers sept heures. Le premier fourgon se dirige vers la frontière ukrainienne avec Lublin pour y déposer près de matériel médical qui part ensuite vers l'hôpital de Kiev.

Le deuxième part pour l'orphelinat de Ludsk, en Ukraine, avec des produits alimentaires (lait), des produits d'hygiène et pour les enfants car la dernière collecte du Rotary était axée sur ces produits.

