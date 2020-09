Deux nouveaux morts du Covid dans le Gard

Comme tous les mardis et les vendredis l'ARS communiquent les chiffres de l'épidémie en Occitanie. Dans la région compte 319 hospitalisations en cours. On note une hausse du nombre de malades en réanimation, 18 personnes supplémentaires (soit 87 au total) et 14 décès à l'hôpital ces derniers jours.

10 hospitalisations de plus depuis vendredi

Dans le Gard, on compte 10 hospitalisations de plus que vendredi soit 57 hospitalisations dont 15 en réanimation. Le nombre de décès est de 104 depuis le début de l'épidémie soit deux supplémentaire par rapport à la fin de semaine dernière. Le taux d'incidence du Covid -19 montre aussi que la propagation du virus s'accélère beaucoup chez nous. De 75 cas pour 100.000 personnes vendredi (18/09), nous sommes passés à 90 cas pour 100.000 (taux d'incidence).