Deux nouveaux postes de police municipale à Perpignan dont un dans l'ancien hôtel La Cigale

Le maire de Perpignan a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine de deux nouveaux postes de police municipale. Le premier au centre ville dans les locaux de l'ancien office du tourisme au Palmarium et le second dans l'ancien hôtel La Cigale dans le quartier Saint-Jacques.

Près de trois mois après son élection à la mairie de Perpignan, Louis Aliot commence à mettre en oeuvre son programme en matière de sécurité. Deux nouveaux postes de police vont ouvrir. Le premier d'ici quelques jours au centre-ville dans les locaux de l'ancien office du tourisme au Palmarium sur le Quai Vauban. Le second devrait voir le jour mi-octobre dans le quartier Saint-Jacques dans l'ancien hôtel La Cigale. Un site qui n'a pas été choisi au hasard.

"Plus de proximité et plus de présence dans les quartiers." C'est le mot d'ordre de Louis Aliot en cette rentrée. Le maire de Perpignan a d'ailleurs annoncé le recrutement d'un nouveau directeur de la police municipale. Il arrivera le 5 octobre. "Philippe Rouche a de l'expérience, plus de trente ans sans la police notamment au sein de la PJ des Yvelines" précise Louis Aliot.

"Il n'y avait pas forcément des professionnels à la direction" - Louis Aliot

Des policiers municipaux à Perpignan devant leur nouveau poste au centre-ville © Radio France - Romain Berchet

La Cigale, un lieu symbolique

Le deuxième poste de police municipale sera implanté dans l'ancien hôtel-restaurant La Cigale en haut du boulevard Jean-Bourrat dans le quartier Saint-Jacques. Le département des Pyrénées-Orientales avait racheté les lieux et comptait y installer un centre d’accueil pour mineurs isolés. L'ancienne comme l'actuelle municipalité s'y sont opposées. "Nous avons passé l'ancien hôtel dans le domaine public, dans le patrimoine communal si vous voulez ce qui nous permet de faire les travaux" détaille Louis Aliot.

Ce mercredi soir, le conseil général des Pyrénées-Orientales estime que le maire de Perpignan "bafoue les décisions de justice". En effet, le tribunal administratif de Montpellier avait donné raison au département en décembre 2019. Il contestait le droit de préemption de l'ancienne municipalité sur l'hôtel. "Le département saisira la justice contre toute délibération manifestement illégale et il en appelle à l’État pour que les décisions de droit soient exécutées" ajoute le conseil général.