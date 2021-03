Deux nouveaux témoignages de viols contre Patrick Poivre d’Arvor

La Justice a ouvert une enquête le mois dernier après un dépôt de plainte de l'écrivaine Florence Porcel, qui reproche à Patrick Poivre d'Arvor, aujourd'hui âgé de 73 ans, de lui avoir imposé un rapport sexuel non consenti en 2004 et une fellation en 2009. Selon ses proches, elle n'a pas encore été entendue par les enquêteurs.

Ce mardi, le parquet indique avoir reçu deux autres témoignages de viol. "Deux auditions de femmes décrivant, sans déposer plainte, de tels faits pouvant être qualifiés de viols dans les années 1990 et début des années 2000", précise le parquet de Nanterre. "Celles-ci font actuellement l'objet d'un examen attentif, afin de confirmer ou non si ces faits sont prescrits". Selon une source proche du dossier, "de multiples auditions sont en cours" et "sur l'ensemble des témoignages reçus à ce stade, il n'y a pas eu de plainte supplémentaire".

Lundi, le journal Le Monde a recueilli une dizaine de témoignages faisant état d'"abus de position dominante" de la part de Patrick Poivre d'Arvor au fil des années. La quasi-totalité des témoignages "semblent prescrits" selon le quotidien.

Pour Patrick Poivre d'Arvor, ces sont "des allégations ignobles" qui sont portées contre lui. Il a indiqué qu'il allait porter plainte pour "dénonciation calomnieuse" et "diffamation". Mais d'après le parquet de Nanterre, ces plaintes n'avaient pas encore été déposées mardi. L'enquête préliminaire a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne.