Deux nouvelles arrestations dans l'affaire du jardin St Adrien de Servian

Nouvelles arrestations dans l'affaire du cambriolage du jardin St Adrien de Servian. Deux personnes, proches du couple Malgouyres, ont été interpellées et mises en examen pour complicité de tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs. Elles ont été placées en détention.

Un énième rebondissement dans la mystérieuse affaire du cambriolage du jardin St Adrien, le 5 octobre 2017 à Servian.

Le parquet de Béziers a confirmé ce mercredi soir l'arrestation de deux personnes, proches du couple Malgouyres, mais sans préciser la nature exacte de leurs relations. Ces deux personnes avaient été interpellées avec quatre autres, mardi, par les gendarmes de la section de recherches de Montpellier.

Elles ont été mises en examen pour complicité de tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs et placées en détention par le juge des libertés et de la détention, mais nient toute implication dans cette affaire.

Ces deux nouvelles arrestations portent à quatre le nombre de mis en examen dans cette affaire. Daniel Malgouyres, le propriétaire du jardin St Adrien, est toujours incarcéré malgré une récente demande de remise en liberté, ainsi que le complice de l'homme qui a été tué lors du cambriolage.

Le parquet de Béziers précise ce mercredi soir que les investigations se poursuivent dans le but de déterminer "l'implication précise de chacun des mis en examen".