De nouvelles dégradations dans deux écoles à Châteauroux

L'école maternelle Michelet et l'école élémentaire Frontenac ont subi des dégradations au cours du week-end, à Châteauroux. La mairie annonce son intention de densifier la surveillance et les patrouilles de police pour assurer la sécurité.

Châteauroux, France

À Châteauroux, de nouvelles dégradations ont eu lieu dans des écoles du quartier Saint-Jean. Des vitres ont été brisées à l'école élémentaire Frontenac et des extincteurs vidés. Et puis, l'école maternelle Michelet a été une nouvelle fois visée après une première intrusion mercredi 18 septembre. Cette fois, le ou les malfaiteurs ont tenté de fracturer une porte blindée, ont brisé des vitres et ont endommagé du matériel scolaire.

Des mesures prises pour renforcer la surveillance autour des écoles

Auparavant, l'école Buffon et l'école Charbonnier ont déjà été visitées. La Ville de Châteauroux a déjà déposé plainte. "Nous sommes extrêmement préoccupés par cet enchaînement de tristes événements", réagit, sur France Bleu Berry, Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'éducation, aux affaires scolaires. "Des mesures vont être prises pour _augmenter la surveillance la nuit et le week-end_, ce seront par exemple des rondes. On peut aussi envisager la pose de nouvelles caméras", ajoute Jean-Yves Hugon.

L'inquiétude des parents d'élèves

Devant l'école maternelle Michelet, à Châteauroux, les parents font part de leur inquiétude. "On a peur pour nos enfants, on n'est pas rassurés", témoigne la maman d'un garçon de 3 ans. "Ceux qui font ça, ce sont des malades. On ne touche pas à l'école, on ne touche pas à la République. On a peur qu'ils reviennent mais cette fois en pleine journée", ajoute une autre mère de famille.

Jean-Yves Hugon comprend l'inquiétude des parents d'élèves. Mais il se veut rassurant. "Je ne pense pas que les personnes soient en insécurité, elles ne sont pas visées. La police nationale va apporter une réponse ferme", insiste le premier adjoint au maire.