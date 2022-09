De nouvelles gardes à vue dans l'affaire du chantage à la sextape à Saint-Étienne

De nouvelles gardes à vue sont en cours, ce mercredi, dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne. Il s'agit des dirigeants des associations stéphanoises France-Lettonie et l'Association de la galerie art pluriel (AGAP).

Des responsables d'association sont entendus ce mercredi, c'est via leurs associations qu'auraient été rémunérés les co-organisateurs du complot contre l'ancien premier adjoint, Gilles Artigues.

C'est via ces deux associations que l'argent public aurait transité pour verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à Gilles Rossary-Lenglet, l'homme qui a dit à Mediapart avoir piégé l'ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Étienne, Gilles Artigues, en organisant un rendez-vous avec un escort boy, à Paris, dans une chambre d'hôtel.

Une association avec pignon sur rue

La première association, l'AGAP, celle des artistes de la galerie Pluriel, a pignon sur rue. Elle dispose d'un bel espace d'exposition, Rive droite aujourd'hui, elle s'appelait Rive gauche quand elle avait un autre local de l'autre côté de la rue de la République. À priori, les deux fondateurs de ce lieu sont en train de répondre aux enquêteurs, sans doute en apportant leurs comptabilité. Ils devront faire la lumière sur une subvention municipale qui leur aurait été versée pour payer les services de Gilles Rossary-Lenglet, en vue d'organiser un gros évènement d'art contemporain... qui n'a pas eu lieu. Des deux personnes entendues, l'une est galeriste et trésorière de l'association, l'autre, sculpteur, préside l'association montée pour aider les artistes stéphanois à percer/

Une deuxième association très discrète

La deuxième association est nettement plus discrète, pour ne pas dire inexistante aujourd'hui. France Lettonie Loire Auvergne, dépendant du consulat de Lettonie un temps établi rue Mi-Carême, derrière la rue Jean Jaurès. En tout cas les deux ont la même adresse. Sauf que le consulat n'existe plus, nous dit l'ambassade de la Lettonie à Paris que la rédaction de France Bleu Saint-Étienne Loire a contacté. Cela date à priori d'une dizaine d'années environ, depuis qu'un consulat a ouvert à Lyon. Contacté également par notre rédaction, le consul de la Lettonie, à Lyon, dit ne pas connaître du tout cette association. Son responsable présumé se présente sur les réseaux sociaux à la fois comme entrepreneur, avocat et consul de Lettonie. Il s'agit de Robert Giacomel, d'ailleurs bien répertorié au barreau de Saint-Étienne, mais à la retraite, d'après ll conseil de l'ordre, joint ce mercredi matin.

La veille, cinq personnes ont été entendues sous le régime de la garde à vue, dont le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Ce sont les principaux protagonistes de cette affaire, ils ont répondu aux questions de la police judiciaire lyonnaise et sont tous ressortis libres des auditions.

