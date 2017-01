Deux nouvelles gardes à vue dans l'affaire de Lanmeur

Deux hommes ont été arrêtés mardi et sont placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de Lanmeur, près de Morlaix. En décembre 2013, des explosifs et des inscriptions indépendantistes avaient été retrouvés à côté du centre des impôts.

Deux hommes, âgés de 74 et de 22 ans, ont été arrêtés mardi en Bretagne. Le plus âgé des deux a été interpellé à Penmarc'h. Ils sont depuis placés en garde à vue à Rennes dans le cadre de l'enquête sur les explosifs de Lanmeur, près de Morlaix. Ces interpellations ont été réalisées sur commission rogatoire par un juge anti-terroriste

Bombe artisanale et slogans indépendantistes

En décembre 2013, des explosifs et des inscriptions indépendantistes avaient été retrouvés à côté de ce centre des impôts finistérien. Les démineurs étaient intervenus, et avaient du évacuer une école et des entreprises situées autour du centre des impôts pour neutraliser l'engin, qui comprenaient bien 5,5 kg de poudre et un dispositif de mise à feu.

Les gardes à vue précédentes n'avaient rien donné

Dans le cadre de cette affaire, il convient de rester prudents, car d'autres interpellations avaient déjà eu lieu. Mais les gardés à vue, à l'époque, un couple de quimpérois, avait finalement été mis hors de cause.