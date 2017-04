Deux nouvelles interpellations après le viol d'une adolescente de 16 ans à Bavilliers

Une jeune fille de 17 ans a été droguée, violentée et violée, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mars à Bavilliers, dans le Territoire de Belfort. Deux personnes ont été interpellées annoncent les enquêteurs.

Deux personnes suspectées d'avoir transporté l'adolescente ont été interpellées, soupçonnées d'avoir récupéré la victime à Bavilliers dans cette maison où elle a vécu l'horreur, et de l'avoir abandonnée à Argiésans. Il s'agit d'un homme de 50 ans et d'une femme de 18 ans qui ont reconnu les faits, l'homme est sous contrôle judiciaire et la jeune femme est en prison. Elle rejoint ainsi les trois autres personnes suspectées d'avoir violé et drogué la jeune fille. Deux autres personnes ont été placées en centre éducatif fermé car elles ont moins de 18 ans.

Une affaire particulièrement sordide

Les enquêteurs relèvent le caractère "sordide" de l'affaire. La victime, âgée de 16 ans et originaire de Haute-Saône, est aujourd'hui suivie psychologiquement. Déjà, après les faits, lorsqu'elle s'était réfugiée chez une dame à Argiésans, elle avait eu du mal à se confier aux policiers. Elle avait donné une fausse version lorsqu'elle avait été découverte, expliquant avoir été séquestrée par sept hommes encagoulés. Il leur a fallu beaucoup de tact pour qu'elle avoue connaitre certains de ses agresseurs qui l'ont droguée, violée et séquestrée dans la nuit du 18 au 19 mars. Parmi ses bourreaux, il y avait l' une de ses amies.