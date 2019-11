Deux nouvelles mises en examen dans l'affaire de l'agression d'un élu RN à Nîmes

Nîmes, France

Les suites de l'agression de l'élu RN Yoann Gillet. Deux Nîmois âgés d'une vingtaine d'années se sont présentés ce jeudi spontanément à la police comme étant deux des quatre agresseurs présumés toujours en fuite. Ils ont été mis en examen ce vendredi par le juge d'instruction chargé de l'affaire et placés sous contrôle judiciaire.

Violence aggravée, en réunion et avec préméditation

Les deux jeunes Nîmois, inconnus des services de police et "bien insérés socialement", reconnaissent avoir pris part à ce que la justice qualifie "d'agression et non de rixe ou de bagarre". Ils indiquent ne pas appartenir à "une quelconque organisation antifa" (antifasciste) contrairement à ce qu'affirme encore l'élu RN et "avoir répondu à des insultes". Sur six agresseurs présumés, quatre ont d'ores et déjà été mis en examen dans cette affaire.