Deux nouvelles plaintes contre le maire de Laruscade, accusé de violences dans la cour de récréation

Le maire de Laruscade est à nouveau mis en cause par des parents d'élèves de l'école communale. Il aurait attrapé un enfant par le cou et volontairement marché sur le pied d'une CM1. Deux plaintes ont été déposées. Jean-Paul Labeyrie prétend n'avoir "jamais été violent avec les gamins".

Jean-Paul Labeyrie est soupçonné d'avoir été violent avec deux enfants, alors que l'école a repris il y a moins de 15 jours à Laruscade (Gironde). Deux nouvelles plaintes ont été déposées à la gendarmerie contre le maire de la commune par des parents d'élèves. En mai dernier, il avait été accusé d'avoir sorti un couteau dans la cour de récréation. Lui disait qu'il s'agissait d'un décapsuleur. La plainte a été classée sans suites.

"Des inventions", selon Jean-Paul Labeyrie

L'une de ces deux plaintes a été déposée par les parents d'une enfant de CM1. "En passant dans la cour de récréation, avant d'aller à la cantine, le maire lui demandé si ça faisait mal de marcher sur son pied. De ce qu'elle m'a raconté, il l'a fait. Puis, il lui a demandé confirmation. Savoir si, effectivement, elle avait ressenti une douleur. Pour ne pas envenimer les choses elle a dit non, et les choses en sont restées là", raconte le père, irrité par la situation : "Ça ne me convient pas, ce n'est pas ce que j'attends quand j'emmène mon enfant à l'école." La jeune fille ne va plus à la cantine le midi, et ne participe plus non-plus aux activités périscolaires.

Le maire plaide la confusion pendant qu'il emmenait les élèves au réfectoire : "Dans la bousculade, il est possible qu'on se marche sur les pieds. J'ai peut-être entendu un "aïe", alors peut-être que je lui ai demandé si je lui ai fait mal. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à marcher sur les pieds. Moi, j'appelle ça des inventions."

Le maire de Laruscade, Jean-Paul Labeyrie, dans son bureau. © Radio France - Thomas Vichard

En revanche, il confirme avoir attrapé par le cou un autre élève, pendant une activité périscolaire où, selon Jean-Paul Labeyrie, le garçon qu'il décrit comme turbulent et "relativement inadapté à l'école" aurait perturbé une séance de volley. "Il n'arrêtait pas d'envoyer le ballon n'importe où, de faire n'importe quoi, alors j'ai décidé de le punir. Effectivement, je l'ai poussé en dernier lieu sous le préau par le cou. Imaginons que j'ai pu lui faire mal à l'oreille, mais je ne pense pas qu'il ait eu une altération auprès du médecin... Je l'ai mis au coin, pour qu'il soit isolé et j'ai demandé aux encadrantes qu'il ne revienne pas tout de suite", explique Jean-Paul Labeyrie. L'enfant en question a également été exclu des activités périscolaires et de la cantine scolaire jusqu'en décembre. "Ça n'a rien à voir avec la plainte, je reviendrai sur ma position dès que son comportement deviendra raisonnable", affirme l'édile.

C'est possible que je sois détesté par une certaine partie de la population. Et pourquoi pas ? - Jean-Paul Labeyrie, maire de Laruscade

Volonté de faire respecter le règlement intérieur

Les activités périscolaires sont gérées par la mairie, de quoi justifier la présence accrue de Jean Paul Labeyrie dans la cour de récréation : "à partir du moment où les encadrants n'ont pas tous été recrutés, c'est aussi mon rôle, effectivement." Plusieurs parents d'élèves se sont pourtant montrés agacés par ses excès de zèle. "Je n'ai jamais été violent avec les gamins. Je les ai juste aidé pendant la pause méridienne durant le temps périscolaire, avec les jeux, et les règles de plusieurs sports. En tous cas, je serai assez irréductible en la matière. Le règlement intérieur de l'école sera respecté et notamment pour les éléments perturbateurs", se défend le maire.

L'élu voit par ces accusations une critique de sa politique : "Les élections sont très proches. Je suis passé avec 58% des voix. Vous pouvez penser qu'un certain nombre de personnes qui ne m'aiment pas, de par mes idées politiques, peut être de par mon action, de par ma grande gueule, de par mes directives. C'est possible que je sois détesté par une certaine partie de la population. Et pourquoi pas ?" Droit dans ses bottes.