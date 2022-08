Deux noyades en mer sur la côte Ouest de la Manche

Un homme de 70 ans et une femme de 71 ans ont dû être secourus ce dimanche, respectivement à Bricqueville-sur-mer et à Hauteville-sur-mer, sur la côte Ouest de la Manche. Tous deux ont été sortis inconscients de l'eau et transportés à l'hôpital.