Deux noyades mortelles dans les Pyrénées-Orientales ce dimanche

Deux drames sont arrivés ce dimanche 20 août dans les Pyrénées-Orientales.

D'abord, aux alentours de 18h, un homme de 35 ans s'est noyé à Canet-en-Roussillon, près de la plage du Sardinal. Il a été sorti de l'eau, inconscient, par les témoins de la scène. Malgré les massages des secouristes sur place, la victime n'a pas pu être ranimée. Le trentenaire a été déclaré décédé sur place.

D'après les pompiers, il aurait été vu plus tôt dans l'eau avec un mineur. Un dispositif a donc été mis en place pour chercher un deuxième corps dans la soirée. Un hélicoptère et une vingtaine de pompiers, comprenant des plongeurs et des sauveteurs, ont été mobilisés pendant près de trois heures. Aux dernières nouvelles, aucun autre corps n'a été retrouvé dans cette zone.

Une autre noyade mortelle à Tautavel

La soirée n'est pas finie, et un deuxième drame est arrivé trois quart d'heures après la première alerte, vers 18h45. À Tautavel, au niveau des Gorges de Gouleyrous, une petite fille de quatre ans a été sortie de l'eau, inanimée. Les témoins ont effectué un massage cardiaque sur la fillette, avant que les secours n'arrivent pour prendre le relai. Malgré les efforts des pompiers et d'une équipe médicale, elle a été transportée par hélicoptère, en état grave, au centre hospitalier de Perpignan. Quelques heures plus tard, elle a été déclarée décédée à son tour.