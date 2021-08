Deux noyades sur la plage de Deauville

Deux noyades ce vendredi midi sur la plage de Deauville, en face du poste de secours. Deux jeunes hommes de 22 et 24 ans ont été sortis de l'eau un peu avant 12h30 par les sauveteurs en mer. L'un est hospitalisé au CHU de Caen dans un état critique.

Deux jeunes d'une même famille

Les deux hommes de 22 et 24 ans sont membres de la même famille. Originaires de région parisienne, ils sont en vacances à Deauville avec un groupe de huit personnes.

Repéré depuis la plage par un des sauveteurs en mer, le plus jeune a été très rapidement sorti de l'eau, il est choqué mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Il faudra un peu plus de temps au secours pour repérer le second jeune homme : âgé de 24 ans, il sera réanimé de longues minutes avant d'être transféré par l'hélicoptère de la sécurité civile au CHU de Caen. Il est hospitalisé dans un état critique.

La météo est bonne sur la plage de Deauville

Quand l'accident survient, la météo est bonne précise la SNSM : la mer est calme, descendante et il n'y a pas de vent. Rien qui puisse expliquer cette double noyade qui a mobilisé une dizaine de pompiers des centres de secours de Touques et Pont L'évêque.

La semaine dernière, un homme de 55 ans est mort noyé, là aussi sur la plage de Deauville.