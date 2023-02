Deux oeuvres volées de Dali refont surface en Catalogne

L’affaire avait fait grand bruit en Catalogne en janvier 2022. De retour de week-end, de riches barcelonais avaient découvert leur appartement cambriolé, dans le quartier huppé de Sarrià-Sant Gervasi. Les voleurs étaient notamment repartis avec deux œuvres de Salvador Dali, évaluées chacune à 300.000 euros.

Datant de 1922, ces deux dessins au fusain ont été réalisés par l’artiste catalan à l’âge de 18 ans. L’un représente une sardane, la danse traditionnelle catalane, l’autre une scène champêtre devant un olivier.

L'une des deux oeuvres volées, estimée à 300.000 euros - Mossos d'esquadra

Après plus d’un an d’investigation, la police de Catalogne (Mossos d’esquadra) annonce avoir retrouvé les deux œuvres d’art. Elles ont été restituées à leurs propriétaires, après avoir été authentifiées par la Fondation Dali.

Trois hommes interpellés

Dans le cadre de cette enquête, trois hommes de 50, 53 et 55 ans ont été placés en garde à vue. Ces trois frères sont soupçonnés d’avoir multiplié les cambriolages à Barcelone et dans les communes alentours, en ciblant les appartements les plus luxueux. Selon la police, ils opéraient après avoir effectué un long repérage, et s’introduisaient dans les logements à l’aide d’un pied de biche.

Une fois à l’intérieur, ces cambrioleurs éclairés s’intéressaient particulièrement aux œuvres d’art accrochées aux murs. Suffisemment experts pour faire des estimations, ils étaient capables d’en sélectionner une et d’en laisser une autre. Dans l’attente de leur procès, les trois suspects ont été placés sous contrôle judiciaire.

'Les sardanes de festa major', de Salvador Dalí, 1922 - Mossos d'esquadra

Lors des perquisitions, la police a récupéré, outre les deux dessins de Salvador Dalí, cinq œuvres attribuées au peintre catalan Joan Miró. Devant être expertisées, elles n’ont pas encore été restituées à leurs propriétaires.

Parmi le butin saisi par les Mossos d’esquadra figurent aussi 55 montres de luxe, des collections de monnaies et de billets de différents pays, et divers objets en or et en argent .