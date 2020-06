Deux offres déposées pour la reprise des dépôts logistiques de la Halle à Montierchaume et Issoudun

Dans une conférence de presse téléphonique, le PDG du groupe Vivarte Patrick Puy a levé un coin du voile sur les offres de reprise des activités de la Halle (chaussures et vêtements), placée en redressement judiciaire le 2 juin dernier. Des offres présentées ce jeudi en Conseil Economique et Social (CSE) aux instances représentatives du personnel. Patrick Puy se dit "plutôt heureusement surpris" alors que 25 offres ont été formulées par des repreneurs potentiels, au lieu des sept initialement présentées lors du premier dépôt. Sur les 830 magasins, jusqu'à 607 pourraient être repris, une centaine de plus que ce qui avait été annoncé. La combinaison de toutes ces offres permettrait de préserver 4 036 emplois (sur 5 809), dont 3 836 en magasin et 150 au siège.

A côté des offres du groupe Beaumanoir, de Chausséa, Besson ou encore Lidl, le PDG du groupe Vivarte a indiqué également que les distributeurs alimentaires Aldi et surtout Carrefour s'étaient positionnés pour des reprises de magasins, sans donner plus de détails. Toutes ces offres peuvent être améliorées jusqu'au 24 juin, soit 5 jours avant leur présentation devant le tribunal de commerce de Paris.

Les dépôts logistiques d'Issoudun et Montierchaume, "point noir" de ces offres de reprise

Patrick Puy, le reconnait : les offres de reprise concernant les dépôts logistiques de la Halle à Montierchaume et Issoudun constituent pour l'instant "le point noir" de ce dossier de reprise. Deux offres ont été présentées pour ces deux dépôts ; seule une cinquantaine de salariés sur 491 au total pourraient être repris. C'est évidemment très peu, mais le PDG de Vivarte estime qu'il reste encore du temps pour que ces offres soient améliorées. Les négociations sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi doivent débuter ce vendredi à 14 heures avec les syndicats.

Stéphane Roche, le directeur général de Vivarte et président de la Halle sera l'invité de France Bleu Berry ce vendredi matin à 7h45.

Colère de la CFDT

La CFDT dénonce des négociations tendues et une direction qui rechigneraient à donner le détail des offres aux syndicats. "On n'a pas d'information sur les liquidités propres de la Halle et sur ce qui va rester pour négocier le PSE. La direction est incapable de nous donner le montant de l'enveloppe du PSE. Alors, on pose et repose et repose encore nos questions... On nous fait tourner en rond. On ne lâchera pas le morceaux ! Et le PDG Patrick Puy, par sa communication débridée, ne respecte pas les instances" dénonce Jean-Louis Alfred, délégué CFDT au sein du groupe.

Concernant les deux offres de reprises pour les dépôts logistiques indriens, la CFDT n'y croit pas et dénonce, là encore, l'attitude de la direction qui chercheraient "à mettre des étoiles dans les yeux des salariés en se rendant sur les sites (NDLR : Stéphane Roche, directeur générale de Vivarte, s'est rendu ce jeudi dans le dépôt de Montierchaume puis dans celui d'Issoudun)" selon Jean-Louis Alfred. Pour les syndicats, cela constitue une manœuvre de la direction : "Ils organisent des visites des sites. Hier Chausséa, avant hier Beaumanoir. L'objectif, c'est de faire rêver les salariés pour les remettre au travail pour que les magasins se remplissent. Mais il y a deux façons de remettre les gens au travail. Soit on les fait rêver mais aujourd'hui les salariés ne rêvent plus. Soit on leur dit clairement que les dépôts sont condamnés mais on va mettre "tant" sur la table et on va en sortir proprement. Mais on n'arrive pas à obtenir cela..."