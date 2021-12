Deux opérations anti-drogue dans le quartier de Fourchevieilles à Orange

Les policiers d'Orange ont mené deux opérations anti-drogue ce mardi et ce mercredi dans le quartier de Fourchevieilles à Orange. Deux jeunes trafiquants ont été interpellés et une grosse quantité de drogue a été saisie par les enquêteurs.

Le quartier de Fourchevieille à Orange a été le cadre de deux opérations anti-drogue menées ce mardi et ce mercredi par les policiers du groupe de Sécurité de Proximité. Des interventions toujours délicates dans ce quartier secoué régulièrement par des affaires de stupéfiants et ou des faits de criminalité.

200 doses de drogue et 2000 euros en liquide

Lors de ces opérations, les policiers ont interpellé deux jeunes trafiquants âgés de 19 et 20 ans qui ont tenté de fuir et de se débarrasser de leurs sacs à la vue des policiers, en vain. Sur eux et dans leurs sacs les enquêteurs ont découvert près de 200 doses de produits stupéfiants (cocaïne, résine et herbe de cannabis) ainsi que 2000 euros en liquide.

Des saisies de drogue record à Orange en 2021

Les deux hommes ont été incarcérés à l'issue de leur présentation. Ils étaient déjà connus des services de Justice. L'un des deux était même sous le coup d'une condamnation à huit mois de prison ferme pour trafic de stupéfiant en récidive sur le département de La Loire.