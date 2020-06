Deux opticiens cambriolés dans l'agglomération de Valence

Deux opticiens Atol ont été cambriolés dans la nuit de jeudi à vendredi à Valence et Soyons. Des centaines de lunettes de soleil de marque ont été dérobées. Les policiers sont à la recherche du ou des auteurs.

Chaque année, la scénario se répète pour les opticiens. A l'arrivée des beaux jours, ils subissent des cambriolages. La cible : les lunettes de soleil de marque. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont deux magasins Atol qui ont été cambriolés à Soyons et Valence dans la Drôme.

A Soyons, 250 paires de lunettes ont été dérobées. Les pertes matérielles s'élèvent au moins à 20 000 euros selon le propriétaire du commerce. "On a déjà été fortement touchés financièrement par le confinement, et maintenant on se fait cambrioler... C'est dur", détaille Alexandre Cuer, le gérant, qui comptait justement sur les beaux jours pour renflouer ses caisses.

Les policiers sont toujours à la recherche du ou des auteurs.