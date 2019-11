Deux ours recueillis ce vendredi au Refuge de l'Arche de Château-Gontier

Château-Gontier, France

Le Refuge de l'Arche à Château-Gontier accueille ce vendredi 29 novembre deux ours : Bony et Glasha. C'est la préfecture du Loir-et-Cher qui a décidé ce transfert provisoire, le temps de soigner les animaux.

Bony et Glasha ont été examinés par deux vétérinaires qui notent "des lésions dentaires [...] sévères et de nature à engendrer une douleur chronique", rapporte la Fondation 30 Millions d'Amis. Toujours selon la Fondation, les deux ours ont donc besoin d'une chirurgie dentaire et la femelle est aussi touchée par une tumeur à l’œil.

Un ours appartenant aux dresseurs est mort à la mi-novembre

Ces deux ours appartiennent à un couple de dresseurs qui a déjà perdu un ours, Micha, à la mi-novembre. L'animal est mort suite à de graves lésions.

La Fondation 30 Millions d'Amis s'occupe en ce vendredi après-midi du transfert des ours du Loir-et-Cher vers le Refuge de l'Arche.

Le mâle Bony restera au Refuge de l'Arche de Château-Gontier, tandis que la femelle Glasha sera transférée dans un sanctuaire en Allemagne par la Fondation 30 Millions d'Amis.

Fondation Brigitte Bardot, 30 Millions d'Amis et Refuge de l'Arche souhaitent s'inscrire en faux contre le caractère "provisoire" de la décision de la préfecture du Loir-et-Cher. Les trois ONG réclament un placement définitif des deux ours et la confiscation de tous les animaux des dresseurs.