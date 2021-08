Deux ouvriers chutent sur un chantier du nouveau quartier du Belvédère à Bordeaux

Un ouvrier de 19 ans et un autre de 33 ans ont été grièvement blessés ce lundi matin à Bordeaux impasse Tregey, rive droite, sur un chantier du nouveau quartier du Belvédère. Ils sont tombés respectivement de dix et six mètres de hauteur.