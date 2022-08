Deux ouvriers des Transports Delcroix meurent lors d'une opération de maintenance à Auby

Deux ouvriers de maintenance de 43 et 47 ans sont morts lundi 22 août vers 17 heures sur le site des Transports Delcroix de Douai, à Auby. Ils ont été intoxiqués par des gaz dans une cuve et n'ont pas pu être ranimés malgré l'intervention de leurs collègues.

L'opération de maintenance a mal tourné. Il est environ 16h30 ce lundi en fin d'après-midi. Deux ouvriers sont descendus depuis près d'une heure dans une cuve du site des Transports Delcroix à Auby, au nord de Douai. Dans les bureaux de l'entreprise, les collègues s'inquiètent et essayent de les appeler, en vain.

Ils se rendent sur place et les trouvent inanimés. Malgré leurs tentatives de réanimation, les deux ouvriers décèdent. Âgés de 43 et 47 ans, ils étaient originaires d'Auby et du quartier Dorignies à Douai. De nombreux moyens ont été déployés, avec l'intervention des sapeurs-pompiers et du SMUR. Une enquête a été ouverte par le parquet de Douai.