Deux ouvriers électrisés sur un chantier à Pouilly-lès-Feurs

Pouilly-lès-Feurs, France

Deux ouvriers ont été transportés au CHU de Saint-Étienne ce mardi martin. Ils ont été victimes d'un accident du travail peu avant 8 heures chemin de La Clé à Pouilly-lès-Feurs.

Les deux hommes travaillaient sur une nacelle suite aux intempéries de cet été et ils ont été électrisés. Le plus jeune, âgé de 19 ans, était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Il a pu être réanimé par le SAMU puis héliporté vers le CHU. Le second, âgé de 28 ans, a été transporté par la route par les secours.