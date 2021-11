Deux ouvriers légèrement blessés après une chute sur un chantier près de la gare de Sarrebourg

Deux ouvriers d'un chantier de parking en construction près de la gare de Sarrebourg ont été victimes d'un accident du travail ce vendredi matin après une chute de trois mètres de haut . Ils sont légèrement blessés.

Ils sont tombés du premier étage de la construction alors qu'ils procédaient à l'installation d'un garde corps, quand le caillebotis sur lequel ils se trouvaient a glissé.

L'enquête ouverte par la police de Sarrebourg devra déterminer plus précisément les circonstances et les cause de cet accident.