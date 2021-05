Deux parapentistes blessés à la dune du Pilat ce vendredi

Deux accidents de parapente se sont produits en un quart d'heure, ce vendredi sur les flancs de la dune du Pilat, sur le Bassin d'Arcachon. Deux parapentistes de 37 et 42 se sont crashés, le premier à 13h50, le second à 14h05. Les deux hommes, âgés de 37 et 42 ans, se sont gravement blessés, mais leur pronostic vital n'était pas engagé, ce vendredi soir.

Les pompiers ont donc dû engager deux opérations différentes. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 a donc fait deux aller-retours pour transporter les deux hommes au pôle santé d'Arcachon. La dune du Pilat, lieu phare pour les parapentistes, est le théâtre, tous les ans de plusieurs accidents.