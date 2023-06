Deux participantes de la marche des fiertés à Toulouse violentées, leurs agresseurs arrêtés

Deux garçons de 18 et 19 ans doivent passer devant un juge ce lundi 12 juin en comparution immédiate après avoir agressé deux jeunes filles qui participaient à la 28e Marche des Fiertés, le défilé festif contre les discriminations envers les personnes LGBT+.

Deux Tarnaises venues en TER pour la Marche des Fiertés

Les faits se sont déroulés ce samedi 10 juin, en début d'après-midi. Ces deux Tarnaises de 19 ans viennent d'arriver en train à Toulouse, elles se posent au square Wilson en attendant le passage des chars sur la rue Alsace-Lorraine. L'une d'elles porte un drapeau arc-en-ciel accroché à son cou, comme une cape. C'est alors que ces deux jeunes hommes arrivent et commencent à les importuner, puis à proférer des insultes homophobes. La scène prend un autre tournant quand l'un d'eux agrippe la cape par derrière et la tire violemment, déstabilisant la jeune fille. Le deuxième garçon sort sa bombe lacrymogène et l'active, de loin.

Heureusement, des CRS étaient postés juste à côté pour encadrer l'évènement. Ils sont rapidement intervenus pour interpeller les deux jeunes hommes. Les filles portent plainte, et les agresseurs ont été déferrés dimanche. Après avoir reconnu partiellement les faits, ces deux Toulousains devaient comparaitre ce lundi.

Environ 14.000 personnes ont participé à la marche des fiertés 2023 à Toulouse.