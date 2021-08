Deux passagères de 17 et 21 ans en urgence absolue après une sortie de route à Marsillargues

Un véhicule avec six personnes à son bord a fait une sortie de route ce dimanche 15 août vers 2 heures du matin à Marsillargues (Hérault). Deux passagères âgées de 17 et 21 ans ont été transférées à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier en urgence absolue.

Le scénario semble se répéter. Au lendemain d'une sortie de route à Agde où deux adolescents de 17 et 18 ans ont été gravement blessés, un nouvel accident a eu lieu ce dimanche à Marsillargues. Vers deux heures du matin, les pompiers sont intervenus sur le RD 61 entre Lunel et la Grande-Motte pour secourir les six occupants d'une voiture qui venait d'avoir un accident. Deux passagères de 17 et 21 ans ont été transportées en urgence absolue à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier. Cette sortie de route a également fait quatre blessés dont trois hommes de 18 à 20 ans et une jeune femme de 19 ans.