Deux passants sauvent des enfants de l'incendie de leur appartement en Dordogne

Les pompiers de la vallée de l'Isle ont été appelés au petit matin ce jeudi, par un riverain qui voit de la fumée sortir de l'immeuble en face de sa maison. Le feu a pris dans la rue des Piqueurs en centre-ville de Saint-Astier, au deuxième étage d'un immeuble de Périgord habitat. Les flammes sont en train de gagner le troisième étage.

Un artisan en bâtiment et un infirmier libéral qui passaient dans la rue n'ont pas hésité à sortir les occupants du logement, en attendant l'arrivée des pompiers. L'artisan a utilisé son échelle pour grimper à l'appartement, l'infirmier prêt à prodiguer de premiers soins. Les secours sont arrivés très rapidement.

Un infirmier et un artisan sauvent les occupants

Deux fourgons pompe-tonnes, le camion-échelle des pompiers et plus de vingt sapeurs sont arrivés sur place, avec des ambulances. A l'intérieur de l'appartement en feu, deux adultes et quatre enfants. Ils sont sains et saufs, ils ont respiré des fumées mais il n'y a pas besoin de les emmener à l'hôpital.

Douze autres occupants l'immeubles sont évacués. L'immeuble, un logement social de Périgord habitat est en centre-ville de Saint-Astier. Un matin de marché, il a fallu fermer le pont de la ville à la circulation le temps de l'intervention des secours. Il devait rouvrir avant dix heures du matin.

Quatre appareils branchés sur une prise

Selon les premières constatations sur place, rapportées par la mairie, quatre appareils électriques dont un four étaient restés branchés toute la nuit sur une seul prise. C'est une des possibles origines de l'incendie, mais les experts doivent encore en déterminer la cause précise.

Deux familles vont être relogées par la mairie, dans les appartements des deux étages touchés. La gendarmerie de Saint-Astier s'est rendue sur place.