Deux passeurs de migrants arrêtés à Biriatou : ils auraient fait transiter 325 personnes en quatre mois

Deux trafiquants de migrants ont été présentés, ce jeudi 29 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Les deux hommes ont été arrêtés par les fonctionnaires de la Police aux Frontières d'Hendaye (PAF) mercredi à 5h20, au poste-frontière de Biriatou. En quatre mois, les deux ressortissants indiens, qui résident au Portugal, auraient fait passer en France entre 300 et 400 migrants illégaux. Toxicomanes au dernier degré, les deux hommes n'ont pas été en état d'être jugés, et ont donc été placés en détention provisoire en attendant leur procès le 26 janvier 2023.

ⓘ Publicité

Lutte contre l'immigration clandestine

Les deux individus ont été interceptés lors d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Les policiers chargés de la protection des frontières ont ensuite repris l'affaire et ouvert une procédure pour "aide au séjour irrégulier sur le territoire national". Dans la fourgonnette des deux hommes, 13 migrants illégaux indiens ont été découverts. Grâce notamment à l'exploitation des téléphones portables des deux hommes, les enquêteurs se sont rendu compte que le trafic durait depuis au moins quatre mois, et sans doute plus. 325 personnes auraient transité entre le Portugal, Paris et la Belgique.

Un bénéfice évalué à 100 000 euros

47 passages de la frontière à Biriatou ont été identifiés par les enquêteurs, pour un bénéfice évalué à 100 000 euros. Le passage pour les candidats était facturé au moins 300 euros. Déjà, le 21 novembre dernier, ce même tribunal de Bayonne avait condamné à huit mois de prison ferme trois passeurs de migrants illégaux. Les trois hommes, là encore de nationalité indienne, transportaient 35 migrants indiens, pakistanais et bangladais. Ce phénomène semble prendre de l'ampleur depuis quelques mois, constate le parquet de Bayonne.