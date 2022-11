Deux passeurs de migrants clandestins condamnés à six mois de prison par le tribunal de Bayonne

Bis repetita. Après la condamnation de trois passeurs de migrants, ce lundi 21 novembre 2022, à huit mois de prison ferme, par le tribunal de Bayonne, ce sont deux nouveaux passeurs qui ont été jugés ce mardi 22 novembre par la même chambre correctionnelle du tribunal judiciaire. Arrêtés dimanche, par les gendarmes, sur le pont Saint-Jacques, entre Hendaye et Irun, les deux hommes sont âgés de 32 ans et de 40 ans. Le plus jeune est de nationalité indienne. Ouvrier agricole, il était au volant d'une Seat Alhambra de location. Son compère est un électricien pakistanais. Le véhicule a été loué à Lisbonne et transportait cinq clandestins. Tous les deux ont été condamnés à six mois de prison ferme pour avoir facilité l'entrée de clandestins en France. Les deux prévenus ont été immédiatement incarcérés. La qualification de "bande organisée" a été rejetée par le tribunal. En revanche, ils sont condamnés aussi à cinq ans d'interdiction du territoire français.

600 euros la course

Tous les deux, comme les passeurs condamnés lundi, arrivaient du Portugal où ils résident, et devaient se rendre à Paris. Les cinq Indo-Pakistanais, qui se trouvaient dans le véhicule, faisaient partie des 31 arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, et qui ont été renvoyés en Espagne après leur interpellation lors d'une opération conjointe de la PAF (Police aux Frontières) et des douanes. Le transfert des clandestins leur était payé 600 euros.

Filière entre le Portugal et la France

L'arrestation des deux passeurs s'est déroulée lors d'un contrôle de la Gendarmerie Nationale, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Pour le procureur de la République, cela ne fait pas de doute. Ces deux affaires coup sur coup démontrent " l'existence d'un réseau" de passeurs. Les enquêteurs de terrain confirment d'ailleurs l'existence d'une filière entre le Portugal et la France. Selon l'accusation, il est encore ici question d'une "bande organisée". Jean-Claude Belot requiert huit mois de prison ferme et une interdiction de séjour sur le territoire français de dix ans. Pour la défense des prévenus, même stratégie des deux avocates. Pas de preuve sur "l'existence d'une bande organisée" plaide Me Elodie Garaffa. "Le doute doit profiter à mon client" a de son côté expliqué Me Maïté Sargiacomo. La relaxe est demandée dans les deux cas. Perdu. Les deux hommes ont été incarcérés à Mont-de-Marsan.