Deux patrons pêcheurs jugés au Havre pour une opération coup de poing contre un projet d'éoliennes au Tréport

Le 21 juillet 2021, une trentaine de bateaux avaient organisé une manifestation en mer contre le projet d'éoliennes en mer, au large du Tréport. 62 éoliennes au large de la côte d'Albâtre, porté par le consortium EMDT. Un navire chargé d'effectuer des sondages les empêchait de travailler, en pleine saison de la pêche au rouget barbet. Interdiction d'approcher à moins de 500 mètres, par arrêté préfectoral. Les pêcheurs avaient vu rouge, tiré des fumigènes et des fusées de détresse et encerclé le navire, l'obligeant à quitter les lieux. La plupart des manifestants avaient écopé d'un rappel à la loi mais Corentin et Joseph Macquet, deux jeunes patrons pêcheurs de 25 et 29 ans, sont poursuivis pour violation d'un arrêté préfectoral, mise en danger de la vie d'autrui et dégradations en réunion. Les deux cousins, présents à l'audience, expliquent qu'ils ne s'agissait que d'un coup de pression, qu'ils ont tiré les fumigènes dans l'eau et que "personne n'a été blessé". D'ailleurs, l'entreprise propriétaire du navire explorateur a retiré sa plainte. Il n'y a aucun dommage, elle ne s'est donc même pas constituée partie civile. Et la vidéo diffusée à l'audience ne montre rien de probant quant aux agissements des deux prévenus.

Le procureur requiert tout de même 70 jours amende à 100 euros pour chacun et deux mois d'interdiction de naviguer. Au delà des faits reprochés aux prévenus, il a aussi été question des conséquences de ces projets éolien offshore qui méprisent les pêcheurs estime Olivier Becquet : "On nous entend pas, ils nous poussent à ca ! C'est une manœuvre qui est faite pour les pécheurs sortent de leurs gonds et on va leur casser leur outil de travail" s'emporte le vice président du Comité régional des pêches de Normandie.

La défense, elle, plaide la relaxe, estimant les accusations disproportionnées. "C'est le pot de terre contre le pot de fer" plaide l'avocat des deux jeunes patrons pêcheurs, Jérôme Crépin. "Mais qui met en danger la vie d'autrui aujourd'hui ? On va leur installer un cancer dans leur territoire de pêche. Il y a une colère légitime et qui est tout a fait proportionnée" estime l'avocat. Le tribunal maritime rendra son jugement le 1er février 2022.