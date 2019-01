Deux pêcheurs interpellés pour avoir traqué la daurade royale au projecteur

Brest, France

Deux patrons pêcheurs ont été interpellés par les gendarmes maritimes de Brest pour avoir pêché la daurade royale au lamparo, la nuit, dans la rade de Brest. Le matériel a été saisi et on attend que la direction départementale des territoires et de la mer fixe le montant des amendes. Pas sûr, que ce soit dissuasif au prix où la daurade royale se négocie. Elle est compliquée à pêcher et se vend à plus de 15 euros le kilogramme à la criée.

Alors pêcher avec de puissants projecteurs revient vite à créer une pêche miraculeuse. Sur le port, on se souvient qu'en 2017, un navire avait débarqué en criée de Brest cinq tonnes de daurale royale, soit une vente de 75.000 euros. Après plusieurs coups très fructueux, quelqu'un a fini par appeler la gendarmerie maritime. Les enquêteurs ont a commencé à patrouiller discrètement la nuit et à observer les tonnages débarqués par deux navires appartement à deux patrons de pêche d'une même famille. Les enquêteurs ont fini par saisir un système de projecteurs sous marins relié à une perche qui permettait d'attirer le banc de daurades dans le filet.

Le délit de navigation nocturne tout feux éteints va être examiné par le tribunal maritime tandis qu'on attend que la direction départementale des territoire et de la mer (anciennement les affaires maritimes) fixe l'amende. En attendant, les deux marins pêcheurs peuvent continuer à pêcher et vu ce que rapporte la pêche au lamparo, les amendes ont intérêt d’être très salées pour être dissuasives.