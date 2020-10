Deux pêcheurs jugés pour avoir décapité des phoques

Une tête et deux corps de phoques sur des plages : Voilà ce qui avait été découvert en février et mars 2019 sur des plages de Concarneau et Trégunc dans le Finistère.

La gendarmerie maritime avait enquêté pour "destruction d'espèces protégées". Les têtes avaient été découpées avec un objet tranchant.

Un pêcheur avait reconnu avoir remonté accidentellement en février et mars, deux phoques gris. Il affirme qu'ils étaient déjà morts. Ensuite ? Il les avait décapités, et avait "conservé les têtes pour les naturaliser", expliquait à l'époque le procureur de Quimper. L'homme est poursuivi pour "destruction, détention, transport, utilisation et naturalisation d'une espèce protégée." Il encourt deux ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Récompense de Sea Shepherd

A l'époque, Sea Shepherd avait proposé une récompense de 10.000 euros pour ceux qui pourraient apporter des renseignements dans cette affaire. "Il faut faire cesser l'impunité ambiante qui règne autour de ces actes de barbarie et d'atteinte aux espèces protégées. La question des "sévices graves" se pose également à nos yeux", estimait à ce moment l'ONG.

Son patron comparaît aussi pour ne pas avoir déclaré ces pêches illégales. Un arrêté oblige en effet les pêcheurs à déclarer s'ils attrapent des espèces protégées. Il a reconnu en partie les faits et encourt jusqu'à 22 500 euros d'amende. En plus de la non-déclaration de pêche d'espèce protégée, il est poursuivi pour complicité et transport d'une espèce protégée.

Dans ce procès, il y a 10 parties civiles dont la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, Bretagne Vivante, la LPO et Sea Shepherd.

à lire aussi Phoques décapités dans le Finistère : deux marins pêcheurs poursuivis